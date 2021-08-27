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Su almak için duran otomobile hafif ticari araç arkadan çarptı: 1 yaralı

Karaman’da su almak için duran otomobile arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Asayiş 27.08.2021, 15:00
Su almak için duran otomobile hafif ticari araç arkadan çarptı: 1 yaralı

Karaman’da su almak için duran otomobile arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karaman-Ereğli Karayolu Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan G. yönetimindeki 42 ESD 23 plakalı Ford marka hafif ticari araç, yol kenarındaki marketten içecek su almak için duran İbrahim E.S. idaresindeki 66 ABA 039 plakalı Renault marka otomobile hızla gelerek arkadan çarptı. Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan Ayşe S. yaralandı. Yaralı kadın çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası büyük çapta maddi hasarın oluştuğu her iki araçta çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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