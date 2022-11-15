STK’lardan teröre karşı ortak açıklama

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları ortak bir açıklama yaparak Taksim’de yaşanan terör saldırısını kınadı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) , Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millet olarak içimizi yaralayan, ciğerimizi yakan olaylarla karşı karşıyayız.

Türkiye’nin her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün kesimlerini temsil eden kuruluşlar olarak İstanbul Taksim’deki kalleş saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Milletçe hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenler çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler. Teröristler ve destekçileri tek bildikleri işi yaptılar. Kalleşçe bir terör saldırısı düzenlediler. Bu derece aşağılık ve kahpece eylemleri dünyada çok az millet yaşamıştır. Bu vahim olayın asıl hedefi milletimizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaktır. İçimize fitne ateşi düşürmek isteyenlere izin vermeyelim. Suhuletle ve dayanışma içinde birlikte hareket ederek milli birliğimizi pekiştirelim. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun, 84 milyon hepimiz kardeşiz. Bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır hainliğin her türlüsünü gördük. Ama kurulan tuzakların hepsini bozduk. Birlik ve bütünlüğümüze her zaman sahip çıktık. Şer odakları bilmelidir ki; dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir olarak, diri olarak, tek vücut ve tek yürek olarak tüm kirli planları ve senaryoları boşa çıkaracaktır. Terör örgütlerinin ırkı, dini, mezhebi, ideolojisi yoktur. Devletimiz, elbette bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Vatandaş olarak bizlerin görevi, bize diz çöktürmek, bizi teslim almak isteyen teröre karşı tek ses, tek yürek olmaktır. Terörden medet umanların en çok korktuğu şeyi yapmak, yani birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır. Türkiye’nin bütün kesimlerini temsil eden meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler de bunu yapıyoruz. Ülkemizin birliğine, refahına ve geleceğine sahip çıkıyoruz. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kem gözle bakanları, saldıranları, isimleri farklı ama amaçları aynı olan her türlü terörü, terörü destekleyenleri ve terörden medet umanları da lanetliyoruz. Bizi terörle korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki, ülkemizi bu alçaklara, kahpelere bırakmayız. Çünkü bizler her türlü meselenin üzerinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Bu topraklarda; birliğimizi, dirliğimizi bozmaya hiçbir kuvvetin gücü yetmedi ve yetmeyecektir. Dün başaramadılar, bugünde başaramayacaklar. Cenabı Hak vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi daim kılsın."