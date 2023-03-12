Stepne lastiğin altına gizlenen 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda stepne lastiğin altına gizlenen 6 kilo 200 gram uyuşturucuyu ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; Y.Ç. isimli bir şahsın uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu dağıtıcılarına satacağı bilgisine ulaştı.

Yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde Y.Ç.’nin uyuşturucuyu aracına yükleyerek satacağı tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu aracı Bayrampaşa ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda stepne lastiğin altına gizlenen 6 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanan Y.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.