Sri Lanka’yı Mandous Kasırgası vurdu: 3 ölü, 19 yaralı

Sri Lanka’yı etkisi altına alan Mandous Kasırgası nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Sri Lanka’da etkili olan Mandous Kasırgası hayatı durma noktasına getirdi. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın neden olduğu olumsuz hava koşullarından yaklaşık 21 kişinin etkilendiği belirtildi. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de yaralandığı ada ülkesi Sri Lanka’da, 5 bin 639 binada da hasar meydana geldi. DMC Başkan Yardımcısı Pradeep Kodippili hasar tespit çalışmalarına başlandığını ve tüm zararın karşılanacağını ifade etti. DMC, kasırganın etkisini kaybetmeye başladığını fakat ülke olarak önlem alınmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hindistan’da da etkili olmuştu

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde geçtiğimiz cumartesi etkili olan Mandous Kasırgası saatte 75 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ve yoğun yağışa neden olarak bölgede elektrik kesintilerine, çok sayıda yapının zarar görmesine ve yüzlerce ağacın devrilmesine yol açmıştı. Kasırganın neden olduğu yıkımda Tamil Nadu eyaletinde 4 kişi hayatını kaybetmişti.