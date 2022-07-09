Sri Lanka’da protestocular başkanlık konutunu bastı

Sri Lanka’da derinleşen ekonomik krizin ardından binlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutunu bastı.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa’nın parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka’da sokaklar karıştı. Ekonomik krizin günden güne daha da derinleştiği ülkede protestocular sokaklara indi. Bir araya gelen binlerce kişi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutu önünde toplandı. Protestocuları dağıtmak için havaya ateş açan ve göz yaşartıcı gaz kullanan polisin tüm müdahalelerine rağmen slogan atarak ilerlemeye devam eden göstericiler, polis bariyerlerini aşarak Rajapaksa’nın başkanlık konutunu bastı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı protestocuların Rajapaksa’nın başkanlık konutunda bulunan havuza girdiği görüldü.

Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün yapılması planlanan gösteriler öncesinde Devlet Başkanı Rajapaksa’nın dün konutundan çıkarıldığını bildirdi. Devlet Başkanı Rajapaksa’nın başkanlık konutunu basan protestocuların ardından bir grup da Maliye Bakanlığı’nın kapılarını kırarak içeriye girdi.

39 kişi yaralandı

Güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 2’si polis 39 kişi yaralandı. Colombo Ulusal Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, yaralılar arasında bulunan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise hafif yaralara sahip olduğu aktarıldı.

Göstericiler Devlet Başkanı Rajapaksa’nın istifasını istiyor

1948’de İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü Sri Lanka’da hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen ve ekonomik krizi protesto eden göstericiler, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.

Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle muhalefetin artan baskısının ardından 9 Mayıs’ta Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, boşalan başbakanlık koltuğuna Wickremesinghe’yi atamıştı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen edilen ülkede orduya kanunları çiğneyenlerin, yağma ve vandallık yapanların görüldüğü yerde vurulması emri verilmişti.

Sri Lanka hükümeti mayıs ayında Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yardım talep etmişti. Ülke yönetimi, IMF ile kurtarma paketine ilişkin yürütülen müzakerelerin sonucunu bekleyene kadar bu yıl geri ödenmesi gereken milyarlarca dolarlık dış borcun ödemesini askıya aldığını duyurmuştu. Ülkenin 2026 yılına kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödeme yapması gerekiyor.