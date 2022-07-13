Sri Lanka’da eylemciler, Başbakanlık ofisi bastı

Sri Lanka’da siyasi kriz derinleşirken Başbakanı Ranil Wickremesinghe’nin istifasını resmi olarak açıklamasını isteyen eylemciler Başbakanlık ofisini bastı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından binlerce kişi Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutunu basmış, ülkede ekonomik ve siyasi kriz baş göstermişti. Başbakan Ranil Wickremesinghe ve Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa istifa kararı alırken, Rajapaksa’nın Sri Lanka’da ayrıldığının açıklamasına rağmen ülkede sular durulmuyor.

Wickremesinghe, geçici Devlet Başkanı oldu

Devlet Başkanı Rajapaksa’nın Sri Lanka’dan ayrılmasıyla Sri Lanka Anayasası’na göre, Wickremesinghe’nin parlamento tarafından geçici Devlet Başkanı olarak atanması tansiyonu yeniden yükseltti. Wickremesinghe, 30 günlüğüne Devlet Başkanı olarak görev alması gerekiyor. Göstericiler, Wickremesinghe ve Rajapaksa’nın istifasını akşam saatlerine kadar resmi olarak sunmaması durumunda yeniden parlamento ve diğer hükümet binalarına da baskın düzenleyeceklerini duyurdu.

Eylemciler, Başbakanlık ofisine girdi

Ranil Wickremesinghe’nin, Rajapaksa’nın bugün resmi olarak istifa kararının açıklaması ve geçici hükümet kurulmasının ardından istifa edeceğini duyurması ile Wickremesinghe’nin geçici Devlet Başkanı olması Sri Lanka halkını yeniden sokaklara döktü. Wickremesinghe’nin istifa etmesini isteyen halk, protestoların gerçekleştirildiği meydandan yaklaşık 20 dakika mesafede bulunan Başbakanlık Ofisine yürüdü. Sokakları dolduran ve yönetimi protesto eden binlerce kişi Başbakan Wickremesinghe’nin ofisini bastı. Polis, şişe ve yabancı madde atan eylemcilere gazla müdahale etti.

Sri Lanka’da OHAL ilan edildi

Rajapaksa’nın ülkeden ayrılmasının ardından siyasi krizin tırmandığı ülkede olağan üstü hal (OHAL) ilan edildi. Başbakan Wickremesinghe, ülke genelinde geçerli olacak OHAL süresince ülkenin batı kesimlerinde sokağa çıkma yasağının da uygulanacağını duyurdu.

Devlet televizyonunun yayınladı durduruldu

Eylemcilerin, devlet televizyonuna girmesinin ardından kanalın yayınlarını durdurduğu açıklandı.