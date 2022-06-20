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Sri Lanka’da Cumhurbaşkanlığı önünde protesto

Sri Lanka’da ülkedeki ekonomik krizi protesto etmek için cumhurbaşkanlığı binasının önünde düzenlenen gösteride 21 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 20.06.2022, 11:20
Sri Lanka’da Cumhurbaşkanlığı önünde protesto

Sri Lanka’da ülkedeki ekonomik krizi protesto etmek için cumhurbaşkanlığı binasının önünde düzenlenen gösteride 21 kişi gözaltına alındı.

Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken, ülkede gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Sri Lankalılar ülkedeki ekonomik krizi yönetemediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifa etmesini istiyor. Bugün Cumhurbaşkanı Rajapaksa’yı protesto etmek için cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan Sri Lankalı protestocular cumhurbaşkanlığı ofisinin girişlerini kapatarak, hükümeti protesto etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, protestocular "Hükümet istifa" sloganları attı. Polis, gösteride biri Budist rahip ve 4’ü kadın olmak üzere 21 kişiyi gözaltına aldı.

Sri Lanka’da hükümet karşıtı protestolar geçtiğimiz Nisan ayında başlamış ve 8 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi ise yaralanmıştı.

Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera ise geçtiğimiz Cuma günü "Ülkede 21 Haziran’a kadar yakıtımız kaldı. Yakıt tedariki için Rusya dahil birçok ülkeye ulaştık" açıklamasını yapmıştı.

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