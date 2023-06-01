Sporcuları taşıyan minibüs hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sporcuları taşıyan minibüs hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu, 1’i antrenör, 1’i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Balıkesir’de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması’na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) hakimiyetindeki 68 EZ 644 plakalı minibüs, Bursa’nın İnegöl ilçesinde Selahattin Cerrah (50) hakimiyetindeki 16 KJA 99 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada minibüste sıkışan antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14’ü sporcu, 1’i antrenör, 1’i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları minibüsten çıkarılırken İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.