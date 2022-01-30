banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor

Spor kompleksinde seri hırsızlık: Polis havuzda takip edip, dışarıda suçüstü yakaladı

Kağıthane’deki Cemal Kamacı Spor Kompleksi’ne farklı zamanlarda tek üye kartıyla giren iki hırsız, soyunma odasındaki dolaplardan havuzda yüzen 6 kişinin yaklaşık 55 bin lira değerindeki cep telefonlarını çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri havuzda üye, komplekste ise güvenlik görevlisi kılığına girerek aldığı önlemlerle hırsızları suçüstü yakaladı.

Asayiş 30.01.2022, 09:34
Spor kompleksinde seri hırsızlık: Polis havuzda takip edip, dışarıda suçüstü yakaladı

Kağıthane’deki Cemal Kamacı Spor Kompleksi’ne farklı zamanlarda tek üye kartıyla giren iki hırsız, soyunma odasındaki dolaplardan havuzda yüzen 6 kişinin yaklaşık 55 bin lira değerindeki cep telefonlarını çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri havuzda üye, komplekste ise güvenlik görevlisi kılığına girerek aldığı önlemlerle hırsızları suçüstü yakaladı.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde bu ay eşyalarını soyunma odasına bırakarak yüzme havuzuna giren Mustafa K., Hacı Bilal A., Yiğit Ö., Berkay D., Evren Ç. ve Osman Salih K.’nın cep telefonları farklı gün ve zamanlarda çalındı. Vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı saat diliminde içeriye Berkay D., Yiğit Ö., Mustafa K. ve Mahsum B.’nin (18) girdiğini belirledi. Ancak polis, seansın bitmesine yaklaşık 40 dakika kala Mahsum B.’nin elinde bir poşetle dışarıya çıktığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda telefonları çalınan diğer üyeler Evren Ç. ve Osman Salih K. ile birlikte Selman K.’nın (18) giriş yaptığı ancak Selman K.’nın seansın bitmesine yarım saat kala çıkış yaptığı belirlendi.

Kağıthane polisi kameraları detaylı şekilde inceledi

Kağıthane polisi, şahısların kimliklerini tespit etmesinin ardından Mahsum B.’nin daha önceden Sultangazi’deki bir spor kompleksinde benzer bir suça karıştığı için üyeliğinin iptal edildiği bilgisine ulaştı. Selman K.’nın ise geçtiğimiz 2009 yılında Bayrampaşa’daki bir spor kompleksinde benzer suçtan ötürü yakalandığı tespit edildi. Bu sebeple Mahsum K.’nın suç ortağı olan Selman K.’nın üyelik kartını kullanarak içeriye girdiği belirlendi. Şahısların geçmişte karıştığı suçları da bulan polis ekipleri, şahısların ikamet ettikleri adrese yakın noktalar yerine Kağıthane’deki kompleksi hedef aldıklarını öğrendi.

Polis havuzda ve komplekste önlem aldı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, önceki hafta salı günü hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri iki şahsın saat 14.00-15.00 arasındaki erkekler için açık olan seansa gelme ihtimalleri üzerine kompleks içerisinde ve çevresinde geniş önlem aldı. Polislerden biri seansın olacağı yere üye gibi girip mayo giyerek yüzme havuzunda beklerken, bir başka polis ise özel güvenlik görevlisi kılığına girerek kapı girişinde beklemeye başladı. Seans başlamadan bir süre önce gelen Selman K., tuvalete gitme bahanesiyle komplekse giriş yaptıktan sonra soyunma odasına girerek Hacı Bilal A.’ya ait cep telefonunu çaldı ve 4 dakika sonra çıkış yaptı. Bunun üzerine şahsı durduran Kağıthane polisi, elinde ve cebinde 2 adet cep telefonu olduğunu gördü. Şahsı suçüstü yakalayan polis ekipleri gözaltına alırken, kompleksin dışında bekleyen Mahsum B. ise kaçmaya çalışırken yine polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınan 2 şahıs, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.

Yorumlar (0)
-0°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11