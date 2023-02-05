Spil’de mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Spil Dağı Milli Parkı’nda araçlarıyla mahsur kalan aileler Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanlığı tarafından kurtarılarak konuk evlerine yerleştirildi. Manisa tarafından araç çıkışının yasaklandığı Spil Dağı Milli Parkı’na İzmir tarafından ise henüz bir yasak gelmemesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Manisa’nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle adeta milli parka akın eden vatandaşlar kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede mahsur kaldı. Manisa tarafından araç çıkışının yasaklandığı Spil Dağı Milli Parkı’nın İzmir tarafından çıkışlarının yasaklanmaması nedeniyle özellikle İzmir’den milli parka gelen çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Tipinin etkili olduğu bölgede saatlerce araçlarının içinde kurtarılmayı bekleyen vatandaşların imdadına ise Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetişti. Daire Başkanı Gürhan İnal’ın da bizzat kurtarma çalışmalarına katıldığı Spil’de araçlarından alınan vatandaşlar konuk evlerinde misafir edilmeye başlandı.

Spil Dağı’nda 1.250 rakımda mahsur kalan İzmirli bir aile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve beraberindeki ekip tarafından kurtarıldı. İzmir’den gelen aile 3,5 saatlik zorlu bir sürecin ardından mahsur kaldıkları yerden alınarak Spil’deki konuk evlerine bırakıldı. İzmir Çiğli’den gelen aile bireyleri 3 buçuk saat boyunca kurtarılmayı beklediklerini anlatarak ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Spil yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede gece boyunca ekiplerin teyakkuzda kalacağı öğrenildi.