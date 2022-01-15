Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde tartıştığı bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Gebze İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dinçer Solhan isimli vatandaş ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından diğer şahıs yanında getirdiği tabanca ile Solhan’a ateş etmek istedi. Silahın tutukluk yapmasının ardından Solhan kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine Solhan’ın peşinden giden şahıs 3 el ateş etti. Dinçer Solhan, göğsüne isabet eden bir kurşun ile kanlar içinde yere yığıldı. Solhan’ı yaralayan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Dinçer Solhan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Solhan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(MU-