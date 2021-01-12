banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Deutsche Bank, Trump ile iş yapmayacağını duyurdu
Deutsche Bank, Trump ile iş yapmayacağını duyurdu
Bazı CHP milletvekilleri bize katılacak!
Bazı CHP milletvekilleri bize katılacak!
Asgari ücretle neler değişti?
Asgari ücretle neler değişti?
WhatsApp ne yapıyorsa Telegram da onu yapıyor
WhatsApp ne yapıyorsa Telegram da onu yapıyor

Sözlü tacize 1 yıl 8 ay hapis

İzmir Karşıyaka’da 22 Temmuz 2020’de iki kadına sözlü cinsel tacizde bulunan Ümit U., ’cinsel taciz’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın emsal olabileceğini belirten Öznur Güzelses (30) ve Merve Çavuşoğlu (28), kadınlara “Susmayın, mücadele edin” çağrısında bulundu.

Asayiş 12.01.2021, 14:27
2
Sözlü tacize 1 yıl 8 ay hapis

İzmir Karşıyaka’da 22 Temmuz 2020’de iki kadına sözlü cinsel tacizde bulunan Ümit U., ’cinsel taciz’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın emsal olabileceğini belirten Öznur Güzelses (30) ve Merve Çavuşoğlu (28), kadınlara “Susmayın, mücadele edin” çağrısında bulundu.

Olay, 22 Temmuz 2020 akşamı İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Öznur Güzelses ve Merve Çavuşoğlu, arkadaşları Erdem T. ile olay akşamı konsere gitti. Konser sonrası arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen iki kadın, Erdem T.’nin yanından ayrılıp araçlarına yöneldi. Bu sırada elinde bira şişesi ile kadınları takip eden Ümit U., Çavuşoğlu’nun koluna dokunarak sözlü tacizde bulundu. Takip edildiklerini fark ederek bir tekel bayiye yardım istemeye giden Öznur Güzelses ise durum karşısında çığlık atıp çevreden yardım istedi. Çevredeki vatandaşların yardıma koşması nedeniyle kaçmaya çalışan Ümit U., vatandaşlar tarafından yakalandı ve polis çağrıldı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın peşini bırakmayan Güzelses ve Çavuşoğlu, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Ümit U., 6 Ocak’ta Karşıyaka 9’uncu Asliye Mahkemesinde görülen ilk duruşmada cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"‘Allah’ından bulsun’ demek kolaydı ama biz o yolu seçmedik"

Olayı anlatan Öznur Güzelses, “Bir konserden çıkıp aracımıza doğru yürüyorduk. O sırada bir tacizci bize el kol işareti yaptı ve bize yaklaşmaya çalıştı. Hemen tekel bayiye yöneldim. Arkamı döndüğümde Merve’nin yanında olduğunu ve ona ‘yatalım mı?’ dediğini duydum. Ben çığlık attım ve insanlar koşmaya başladı. Yanından ayrıldığımız arkadaşımız da hemen geldi. Adamı tutmaya çalıştılar. ‘Ben polisim, devlet memuruyum, iftira atıyorlar, onlar bana saldırdı’ dedi. Biz hemen şikayette bulunduk. Davanın açılıp açılmayacağına dair umutsuzduk ama eve kağıt geldi ve 6 Ocak’ta mahkememiz olacağı belirtildi. Adalet uygulandığı için çok mutluyuz. Ailemiz dahil herkes ‘boş verin, bir sonuç çıkmaz’ dedi ama biz mücadele ettik. Bu olay sömürülen tüm insanların mücadelesine döndü. ‘Allah’ından bulsun’ demek kolaydı ama biz o yolu seçmedik. İyi ki de seçmemişiz. Az da olsa bir ceza aldı ve inşallah siciline işleyecek. Bu duruma yeltenen birçok tacizciyi durduracak bir karar olduğuna inanıyoruz. Emsal olacak bir karar çıktı. Mücadele ettiğinizde işte bu sonuçları alıyorsunuz. Korkmak çözüm değil. Mücadele edeceksin, kim bu mücadelenin içerisindeyse onu destekleyeceksin ki sonuca varsın. Korkmayın" dedi.

"Korkmayalım"

Mahkemeden çıkan karara sevindiklerini belirten Merve Çavuşoğlu da, "Mahkemeye gittiğimizde karşı tarafın gelmediğini gördük. Duruşmada sanığın ifadesi okundu. İfadeye göre ben şahsa çarpmışım ve ‘ne yapıyorsun?’ diye bağırmışım, insanları toplayıp dövdürmüşüm. Ben bu ifadeye itiraz ettim. Zaten o gün her şeyi kaydeden MOBESE vardı. Hakim de 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Basit cinsel tacizden değil, cinsel tacizden ceza aldı. Kimsenin bize bu şekilde tacizde bulunmaya hakkı yok. ‘O saatte dışarıda ne işiniz vardı?’ diyenler oldu. Biz kadınların o saatlerde dışarıda olma özgürlüğü var. Şahıs o gece alkollüydü. Bize bulaşmasaydı kesinlikle başka bir kişiye daha farklı bir sonuçlar yaşatabilirdi. Biz adaletin yerini bulmasından çok mutluyuz. Serbest kalacağını düşünüyorduk ama bu sonucu büyük bir sevinçle karşıladık. Lütfen korkmayalım, ‘Allah’ından bulsun’ deyip devam etmeyelim ki bu insanlar kendilerinde bu hakkı bulamasın" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
18°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 18 12