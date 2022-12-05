Sözde Türkiye Emiri Güler’in mütalaası açıklandı: Ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Kasım Güler’in tutuklu yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve 26 ay 6 aya kadar hapsini talep etti.

Kırmızı bültenle aranırken Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilen Kasım Güler’in yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olduğu ileri sürülen ’Ebu Usame el Türki’ kod adlı Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itiraflarda bulunacağını aktardı. Güler, ifadesinde örgütün Türkiye’de eylemler yapmak için silah gömüldüğünü söyledi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Güler hakkında, ’anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Güler, savunmasında emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin baskı altında alındığını söyleyerek reddetti.

’Güler, 2018 yılında sözde Türkiye valisi olarak görevlendirildi’

Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın celsesine sanık Güler ile avukatı katıldı. Mahkeme, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra sanık savunmasının tamamlandığını belirterek, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı mütalaasında, sanık Kasım Güler’in selefi düşünce ile 16 yaşında tanıştığı ve 2008 yıllarında Afganistan’a giderek radikalleştiğini belirtti. 2010 yılına kadar burada bazı radikal gruplar içerisinde faaliyet yürüttüğü ve Türkiye’ye geldikten sonra yakalanarak hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Güler’in, 2012-2014 yıllarında Suriye’de faaliyet gösterdiğinin ve DEAŞ’a katıldığının aktarıldığı mütalaada, 2017 yılında sözde Türkiye vilayeti heyetinde, 2018 Ekim ayında sözde Türkiye valisi olarak görevlendirildiği aktarıldı. Mütalaada, Güler’in örgütün üst düzey yöneticisi olarak Türkiye üzerinde çeşitli faaliyetler bulunduğu aktarılırken, ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme’ suçundan 26 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı 23 Ocak’a erteledi.