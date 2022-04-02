Sözde doktorun muayenehanesine operasyon

Kocaeli’de kendisini diş doktoru olarak tanıtan ve Suriye uyruklu vatandaşları ücret karşılığında muayene eden sözde doktorun iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde birçok ilaç ve malzemeye el konulurken şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı, Derince’de kendisini diş doktoru olarak tanıtan yabancı uyruklu şahsın, ücret karşılığında Suriye uyruklu vatandaşları muayene ettiği ve ilaç sattığı ihbarına ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, sözde doktorun iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda muayenehane bulunan birçok cihaz, ekipman ve ilaca el konuldu. Olayla ilgili sözde doktor M.M. hakkında ise işlem başlatıldı.