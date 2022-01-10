Soylu: “Biyometrik Veri Yönetim Sistemi ile 45 bin 150 biyometrik parmak izi alındı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün uygulanmaya başlanan, dünyada 7 ülkede bulunan Biyometrik Veri Yönetim Sistemi ile şu ana kadar 45 bin 150 biyometrik parmak izi alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünyada 7 ülkede bulunan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde bugün itibariyle uygulanmaya başlanan Biyometrik Veri Yönetim Sistemi ile şu ana kadar 45 bin 150 biyometrik parmak izi alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada biz dahil 7 ülkede bulunan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar 45 bin 150 biyometrik parmak izi alındı. Emeği geçen herkese teşekkürler. @TCNufus”