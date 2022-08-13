Soygun için kazdığı tünelde sıkıştı, 8 saat sonra kurtarıldı

İtalya’nın başkenti Roma’da bir şahıs, soygun için kazdığı belirtilen tünelde yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu 8 saat sonra kurtarılan şahsın, bir bankaya girmeye çalışan çetenin üyesi olabileceği belirtiliyor.

İtalya’nın başkenti Roma’daki bir caddede çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte çukur oluşurken, yolun altına tünel kazıldığı tespit edildi. Yeni kiralanan boş bir dükkanda başlayan ve iki bankaya yakın bir noktada bulunan tünelden yardım çığlığı duyuldu. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, tünelde mahsur kalan adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. 8 saat süren çalışma sonucu kurtarılan kişi yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Bankayı soymaya çalışan çete üyesi olduğu düşünülüyor

Polisten yapılan açıklamaya göre çökmenin ardından 3 kişi, kurtarma ekiplerine haber verdikten sonra otomobille olay yerinden kaçarken, 2’si daha sonra yakalandı. Polis, tünelde mahsur kalan kişinin bankayı soymaya hazırlanan çetenin üyesi olabileceği ve çetenin hafta sonunda banka soygunu yapmayı planladığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.