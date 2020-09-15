Soyduğu kuyumcuya yalvaran hırsız tutuklandı
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 8 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTINI ÇALIP KAÇAN ŞAHIS NEFES KESEN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. YAPILAN ARAMADA ŞAHSIN ÇALDIĞI ALTIN ÜSTÜNDEN ÇIKARKEN, GÖZALTINA ALINAN ZANLI, KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMASI İÇİN KUYUMCUYA YALVARDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN MUSTAFA Ç TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada şahsın çaldığı altın üstünden çıkarken, gözaltına alınan zanlı, kendisinden şikayetçi olmaması için kuyumcuya yalvardı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi
Mustafa Ç. isimli şahıs, kuyumcuya gelerek altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu, 10 çeyrek altın ağırlındaki kulplu altını tezgah üzerine koydu. Mustafa Ç, tezgah üzerindeki altını alarak koşmaya başladı. Kuyumcu İlhan G, hemen şahsın peşinden yaya olarak koştu. Nefes kesen kovalamada hırsız Yenice Mahallesinde bir apartmana girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis gelene kadar kuyumcu ve vatandaşlar apartmanın kapısından ayrılmadı. Gelen polisler hırsızı kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan hırsızın üzerinden kuyumcudan çaldığı 8 bin Türk lirası değerindeki altın çıktı. Zanlı, "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye kuyumcuya yalvardı. Polis tarafından şahıs emniyete götürülürken, kuyumcu ise şahıstan şikayetçi olmak için ifade verdi. Öte yandan şahsın kuyumcudan çıkıp kaçma anı bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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