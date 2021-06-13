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Sosyal mesafeyi ihlal eden 37 kişiye 116 bin lira ceza

Osmaniye’de bir kahvehanede sosyal mesafeyi ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş 13.06.2021, 09:05
Sosyal mesafeyi ihlal eden 37 kişiye 116 bin lira ceza

Osmaniye’de bir kahvehanede sosyal mesafeyi ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstiklal Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kahvehanenin pandemi kurullarına uymadığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından ekipler kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında 11 masada oturan 37 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Şahıslara sosyal mesafeyi ihlalden toplam 116 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.
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