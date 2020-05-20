Sosyal mesafeyi hiçe sayan bir grup vatandaş drift yaparak doğum günü kutladı

Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'de kaydedildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından bir grup vatandaş araçlarıyla konvoy oluşturduktan sonra sosyal mesafeyi hiçe sayarak bir arkadaşının doğum gününü kutladı ve sosyal mesafeye aykırı olarak yan yana fotoğraf çektirdi. Doğum günü kutlamasının ardından konvoy yapan gruptan bir sürücünün 34 BYG 162 plakalı aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye sokması ve çevredekilere korku dolu anlar yaşatması cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde gruptan birinin “Polis memuru geliyor” sözlerine diğeri “Ne memuru! Yasaktan sonra biz” diye cevap vermesi dikkat çekti. Drift yapılan o anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı.