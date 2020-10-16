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Sosyal medyaya düşen bagajdaki hırsız görüntüsü izlenme rekoru kırdı
ANTALYA’DA BİR İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ YAKAYI ELE VERDİ. İŞ YERİ SAHİPLERİ YAKALAYIP OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYDUKLARI ŞÜPHELİYİ POLİSE GÖTÜRDÜ.
Asayiş 16.10.2020, 16:01
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Antalya’da bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen bir kişinin otomobilin bagajına konulduğu görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
İddiaya göre, olay bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen genç, dükkan çalışanlarına yakalandı. Polisi arayan esnaf, şüpheliyi de otomobilin bagajına kapattı. Hırsızlık şüphelisinin bagaja konulma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Elinde İngiliz anahtarı bulunan bir kişinin bagajdaki hırsızın başında beklediği görüntülerde, bir diğer kişinin ise "Çıkarma çıkarma, o orda olmayı seviyor" dediği duyuluyor. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
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