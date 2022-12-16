Sosyal medyadan yasadışı silah satan 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, sosyal medyadan yasadışı silah satışı yaptıkları gerekçesi ile polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yasadışı silah ticaretine ilişkin olarak sosyal medya araştırmasına imza attı. Araştırma sonucunda M.D. ve A.D. şahısların sosyal medya platformlarından yasadışı silah satışı yaptığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri, adli mercilerden alınan karara istinaden şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yaptı. Aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Afşin Adliyesi’ndeki savcılık ifadeleri akabinde Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.D. adlı şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.D. adlı şüpheli ise, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.