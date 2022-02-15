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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
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ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal’ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil”
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 27 şüpheli yakalandı
Diyarbakır’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 15.02.2022, 10:33
Diyarbakır’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan terör propagandası içeren paylaşım yaptıkları öne sürülen 42 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.