Sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar tutuklandı

İstanbul’da sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. "Toplu alımlarda indirim", “Her iki yakada da servisimiz vardır” şeklinde paylaşımlarda bulunan zanlının Fatih Silivrikapı’da saklandığı adres takibe alınmıştı. Evi takibe alan polis ekipleri, içeriden çıkan şüpheli bir şahsı durdurarak üst araması yapmış ve üzerinde iki parça halinde 6 gram narkotik ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirmişti. Eve düzenlenen operasyon da ise bir şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Emniyete işlemleri biten M.H.K ve D.B.İ isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.