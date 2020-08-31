Sosyal medyadan 1 milyon TL’lik vurgun yapan şüpheliler yakalandı
ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE KENDİLERİNİ ‘YASAL BAHİS DANIŞMANI’ GİBİ GÖSTERİP, VATANDAŞLARI YAKLAŞIK 1 MİLYON TL TUTARINDA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLEDİ. 7 ŞÜPHELİ, ANTALYA VE ANKARA’DA EŞ ZAMANLI YAPILAN OPERASYON SONUCU YAKALANDI.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde kendilerini ‘yasal bahis danışmanı’ gibi gösterip, vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL tutarında dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 7 zanlı, Antalya ve Ankara’da eş zamanlı yapılan operasyon sonucu yakalandı.
Sosyal medya platformu Instagram üzerinden oluşturulan sahte hesaplar aracılığıyla kendilerini, yasal bahis danışmanı gibi gösteren, sahte bahis kuponları ile yüksek kazanç vadederek, kazanılmış para-kupon görselleri paylaşarak güven ortamı oluşturan, kendilerine inanarak iletişime geçen kişilere oynadıkları yasal bahis kuponlarının tuttuğunu ve para kazandıklarını, kazanılan parayı teslim alınması için ücret/vergi tutarlarının kendilerine ödenmesi yöntemiyle vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. M.Ü. liderliğinde E.K., B.Ö., E.Ü., Z.K., D.B., Ü.Ö. isimli şahıslar, 25 Ağustos günü Antalya ve Ankara’da eş zamanlı yapılan operasyon sonucu yakalandı.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 zanlı ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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