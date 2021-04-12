Sosyal medyadaki 12 Nisan paylaşımlarını yapanların kimlikleri tespit edildi

Sosyal medyada #12Nisan, #tecavüz gibi etiketlerle kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini teşvik eden paylaşımlar infial uyandırdı.

Kan donduran paylaşımlarda 12 Nisan’ı sözde tecavüz günü ilan eden kullanıcıların tespiti için kısa sürede çalışma başlatıldı. Habertürk’ten Emrah Doğru’nun emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre paylaşımların arkasında yaşları 18’den küçük olduğu belirlenen 3 kişi var. Bu kişilerin gözaltına alınması ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada da ''Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır'' denildi.

Söz konusu paylaşımların ardından ‘tecavüzün mizahı olmaz’ başlığıyla bir kampanya da başlatılırken Twitter’da şu tepkiler dile getirildi:

- Dışarı çıktığımda cesur değil özgür olmak istiyorum

- Türkiye’de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay.

- Yalnızca başarılarımla gündeme gelmek istiyorum. Gördüğüm şiddetle ya da öldürülüş şeklimle değil!

- Pınar Gültekin'i biliyor musunuz?

Cansız bedeni yakılmış,üzerine beton dökülmüş ve toprağa gömülmüş halde bulunan.

Sizin #12nisan diye mizah yaptığınız,kelimelere döktüğünüz eylemlerin gerçek hayattaki sonuçları. Tecavüz kelimesini normalleştirmeyin. Bunlar acı verici olaylardır