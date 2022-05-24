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Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı
Ardahan’ın Göle ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 24.05.2022, 09:16
Ardahan’ın Göle ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Göle ilçesine bağlı Senemoğlu Köyü ve Köprülü beldesinde sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Zanlıların evlerindeki aramada, çok sayıda örgütsel içerikli dijital materyal ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.