Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 45 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 185 şahsın gözaltına alındığını ve bu şahıslardan 45’inin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen bin 184 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak, ilgili birimlere gönderildi. 745 hesap yöneticisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ardından cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat istikametinde 185 şahıs gözaltına alınarak, bu şahıslardan 45’i tutuklandı.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 81 adet "oltalama (phishing)" dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabı ile ilgili de gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek, cüzdanların dondurulması sağlandı.