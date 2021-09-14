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Sosyal medyada bahis dolandırıcılığı operasyonu: 27 gözaltı

Antalya merkezli 22 ilde düzenlenen sosyal medya üzerinden bahis dolandırıcılığı operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 14.09.2021, 20:53
Sosyal medyada bahis dolandırıcılığı operasyonu: 27 gözaltı

Antalya merkezli 22 ilde düzenlenen sosyal medya üzerinden bahis dolandırıcılığı operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır illeri başta olmak üzere 22 farklı ilde 56 şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 24’ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan şahısların ev, işyeri ve üst aramalarında ele geçirilen 85 bin TL nakit paraya ve incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin haklarında yapılacak tahkikatın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

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