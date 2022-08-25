Sosyal medya üzerinden sahte alkol satışı jandarmaya takıldı

Antalya’nın Kepez ilçesinde sosyal medya üzerinden sahte alkol satışı yaptığı belirlenen 3 şüphelinin aracında jandarma tarafından yapılan aramada 76 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Müdürlüğü JASAT Timlerince, Kepez ilçesinde S.Ç., A. K. ve E.B.Ç.’nin sosyal medya üzerinden sahte alkol sattıklarının belirlendi. Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin kullandığı araç Şafak mahallesinde durduruldu. Yapılan aramada, 76 adet 70’lik şişelerde sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alının şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.