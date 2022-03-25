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Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenler’de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve adliyeye sevk edilen görevli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 25.03.2022, 20:51
Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.