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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ukrayna’nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor" dedi.
Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 25.03.2022, 21:05
Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.