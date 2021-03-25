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Sosyal medya üzerinden DHKP/C propagandasına 2 gözaltı

Malatya’da, sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 25.03.2021, 12:51
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Sosyal medya üzerinden DHKP/C propagandasına 2 gözaltı

Malatya’da, sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi. 2 şahsa yönelik, jandarma tarafından 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 158 adet örgütsel içerikli yayın ve doküman, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahısların gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.
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