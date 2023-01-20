Sosyal medya tuzağı: Dövülerek bıçaklandı, telefonu ve 12 bin TL’si gasp edildi

Adana’da bir kişi sosyal medyadan tanışarak buluşmaya gittiği kadının arkadaşları tarafından önce darp edilip bıçaklandı sonra cep telefonu ve 12 bin lirası gasp edildi. Polisin çalışması sonucu kadınında aralarında yer aldığı 3 şüpheli yakalandı.

Olay, 16 Ocak’ta Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B. (27), sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. (25) ile buluşmak için anlaştı. Elvan U., birlikte olmak istediğini söylediği Mustafa B.’yi yaşadığı mahalleye çağırdı. Mustafa B., sokakta buluştuğu Elvan U. ile sohbet ettiği sırada yanlarına Baver K. (29) ile kardeşi Sedat K. (24) geldi. Baver K. ile Sedat K., “Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun” diyerek Mustafa B.’yi darp edip, bacağından bıçakladı. Mustafa B.’nin cebindeki telefonu ve 12 bin TL parasını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Motosikletiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Şahsın olayı polise anlatması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Elvan U., Baver K. ile Sedat K.’yi saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Elvan U., ifadesinde, “Mustafa’yı daha önceden tanıyorum. Beni telefonla arayıp, buluşmak istediğini söyledi. İçki içip, yanıma geldi. Sonra arkadaşlarım birden gelip, Mustafa’yı dövdü” dedi.

Şüpheliler Baver K. ile Sedat K. ise kız arkadaşını rahatsız ettiği için Mustafa B.’yi dövdüklerini, telefonunu ve parasını gasp etmediklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.