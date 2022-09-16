Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Avukat Bıçak’a hapis cezası

Başkent’te bulunan Çankaya Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada savunması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki toplayan Avukat Vahit Bıçak, şikayetçi olduğu bir kişi hakkında hazırlanan iddianameyi sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Çankaya Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019’da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay kararı onadı. Bu dava çerçevesinde yaptığı savunma esnasında tepki çeken Avukat Vahit Bıçak ise, kendisine sosyal medyada tepki gösteren İsmail Çolak hakkında ‘hakaret’ suçundan şikayetçi oldu. Bıçak, Çolak hakkında Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bu kez Çolak’ın şikayeti üzerine Bıçak hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan dava açıldı.

Avukat Bıçak suçlamayı kabul etmedi

Gölbaşı 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına katılan sanık Vahit Bıçak, kişiyi tanımadığını, Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir dava nedeniyle kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişilerden şikayetçi olduğunu ve müştekinin de bu kişilerden birisi olduğunu aktardı. Bıçak, “Ceza hukuku profesörüyüm. Neyin suç neyin suç olmadığını bilecek durumdayım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

İsmail Çolak’ın avukatı Cenk Yiğiter ise sanığın müvekkilinin kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından açık bir şekilde paylaştığını, atılı suçun oluştuğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Bıçak’ın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa 2 yıl hapis cezası verdi. Cezayı iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 8 aya çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.