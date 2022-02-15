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Sosyal medya hesabından terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunan kişi yakalandı
Kırklareli’nde sosyal medya hesabından terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunan kişi yakalandı.
Asayiş 15.02.2022, 14:53
Kırklareli’nde sosyal medya hesabından terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunan K.F.’yi tespit etti. Ekiplerce yapılan operasyonda K.F. evinde yakalandı
Gözaltına alınan K.F.’nin jandarmada işlemleri sürüyor.