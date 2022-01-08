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Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın serbest bırakıldı

İzmir’de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınan ünlü sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın, 56 gün sonra serbest bırakıldı.

Asayiş 08.01.2022, 16:32
Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın serbest bırakıldı

İzmir’de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınan ünlü sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın, 56 gün sonra serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, ’vergisi’ adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesini tespit etti. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını belirledi. 10 Kasım günü önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın’ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

Barankoğlu ve Aydın’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Tahliye edildiler

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürerken, sulh ceza hakimliğinin aylık gerçekleştirdiği tutukluluk değerlendirme duruşmasında dün yeni bir karar verildi. 56 gündür cezaevinde bulunan sosyal medya fenomenleri Barankoğlu ve Aydın’ın tahliyesine karar verildi.

"Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti

Öte yandan olayla ilgili tutuklanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu’nun ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı.

"Bilseydim asla kabul etmezdim"

Tutuklananlar arasında bulunan diğer sosyal medya fenomeni Yeşim Aydın’ın ise ifadesinde, "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" diye konuşmuştu.

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