banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ekrem İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu
Ekrem İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu
Mutant koronavirüs ABD'de görüldü
Mutant koronavirüs ABD'de görüldü
Kar Marmara'ya geri dönüyor!
Kar Marmara'ya geri dönüyor!
İtalya Başbakanı Conte görevinden istifa etti
İtalya Başbakanı Conte görevinden istifa etti

Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı

Bağcılar’da geçtiğimiz günlerde su ve mendil satan bir çocuğun açım diyen bir kişiye para verdiği videolar sosyal medya da paylaşılmıştı. konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ve kaymakamlık olayın kurgu olduğunu ortaya çıkardı.

Asayiş 26.01.2021, 16:38
2
Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı

Bağcılar’da geçtiğimiz günlerde su ve mendil satan bir çocuğun açım diyen bir kişiye para verdiği videolar sosyal medya da paylaşılmıştı. konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ve kaymakamlık olayın kurgu olduğunu ortaya çıkardı.

Bağcılar’da Murat Berk Kurubacak isimli 12 yaşındaki çocuk sokakta mendil ve su satarken, yanına gelen sosyal medya fenomeni Fariz 31 lakaplı Umut isimli kişi yanına gelerek para istedi. Bunun üzerine çocuk cebindeki 10 lirayı verdi. Aralarında geçen konuşmalar ise kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı hemen harekete geçti. Ekipler, Bağcılar’da oturan küçük çocuğun ailesine ulaştı. Aile mağduriyetlerinin olmadığı ve olayın tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı.

Olayın takipçisi olduklarını belirten Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Ortada bir suç var. Valimizin de talimatlarıyla işlemleri başlatacağız. Her önüne gelen sosyal medyaya video koyduğu zaman ortada farklı şeyler olabiliyor. İşin doğrusu Pazar günü bende videoyu izlediğim zaman üzüldüm. Bağcılar Kaymakamı olarak, bu yaştaki bir çocuğun mendil satması bizim içinde vicdani bir sorumluluk sıkıntı oluşturdu. Bu tür videolar son dönemde popüler oldu belki popülerlik ve kazanç sağlıyor ama toplum vicdanını zedeliyor. Bu hassas dönemde pandemi nedeniyle insanlar sıkıntıya uğradı. Bu videoları çeken arkadaşlara sesleniyorum bunu maddi çıkar haline getirmeyelim" ifadelerini kullandı.

“Haberim yoktu”

Küçük çocuğun annesi böyle bir video olacağını bilmediklerini kaydederek, “Benim oğlumun arkadaşlarıydı youtuberlar video çekmek istediklerini söylediler eğlenceli bir video için. Aynı gün Umut geldi, biz Murat’ı dükkana getirdik. Sonrasında Fariz geldi ben onu tanımıyordum. Murat Berk tepki gösterdi nasıl olacak diye çünkü Umut’u tanıyordu. Videonun içeriğiyle ilgili benim de hiçbir bilgim yoktu. Murat Berk’e videoyu sordum peçete ve su dediler sonrasında su olmasına karar verdiler dedi. Sonrasında böyle videolar olmasın diye bir daha biz onu uyardık. Fariz dedi ki Murat’la bir gün geçirme videosu olacağını söyledi. Ben de bunun bir kurgu olduğunu söyle dedim. Çocuğumun orada peçete ve su satan olarak görülmesinden hoşlanmadım. Tamam dedi, ilk video çekildi ikinci videonun ardından ben olayın üzerinde durmadım dün akşam sosyal medyaya düşünce öğrendim” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
12°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13