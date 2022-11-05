Sosyal medya fenomeninin otomobiline zarar veren 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Bakırköy’de sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’ın seyir halindeki otomobiline zarar verdiği ileri sürülen motosiklet sürücüsü 2 şahıs, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nilay Toprak isimli sosyal medya fenomeninin otomobiline motosiklet üzerinde bulunan şahıslar, zarar vererek fenomen Toprak’a tehdit ve hakarette bulundu. O anlara ait videoları sosyal medya hesabından paylaşan Toprak, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen M.K. ve E.Y. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki ifadesinde E-5 Bakırköy istikametinde motosiklet ile seyir halindeyken Nilay Toprak’ın aşırı süratle önlerine kırdığını ve bu nedenle motosikletin hakimiyetini kaybederek yere düştüklerini, Nilay Toprak’ın aracının trafik ışıklarında durduğunu fark ettiklerini ve tutanak tutmak için araca yaklaştıkları sırada Toprak’ın kendilerine hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.K. sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı, E.Y. ise kolluk birimine imza atma adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.