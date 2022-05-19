Sosyal medya fenomenin TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardığı iddia edildi

Pakistan’da 11 milyon takipçisi bulunan Humaira Asghar, TikTok’da takipçi sayısını artırmak için kasten orman yangını çıkardığı iddia edildi. Tepkilerin ardından Asghar, söz konusu videoyu yayından kaldırdı.

Pakistan’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bir sosyal medya fenomeninin takipçi sayısını artırmak için kasten orman yangını çıkardığı iddia edildi. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok’ta 11 milyon takipçisi bulunan Humaira Asghar, devam eden bir orman yangınının önünde gümüş renkli elbisesiyle yürüdüğü bir video çekti ve “Nerede olursam olayım yangın çıkıyor” ifadesiyle takipçileriyle paylaştı.

Asghar, yangını başlatmadığını savundu

Yangını video çekmek için Asghar’ın kasten çıkardığı iddia edilirken, tepkilerin ardından Asghar videoyu yayından kaldırdı. Asghar tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, yangını kendisinin başlatmadığını ve "video çekmenin bir zararı olmadığını" ifade etti.

"Bu videoların gönderdiği mesaj çok riskli ve kontrol altına alınması gerekiyor"

İslamabad Yaban Hayatı Yönetim Kurulu Başkanı Rina Saeed Khan Satti yaptığı açıklamada, “Yangını güzellemek yerine söndürmek için bir kova su dökmeliydi” ifadelerini kullanarak, "Bu videoların gönderdiği mesaj çok riskli ve kontrol altına alınması gerekiyor" dedi.

İslamabad Yaban Hayatı ayrıca bu hafta başkent İslamabad’ı çevreleyen tepelerde en az bir yangının sosyal medya videosu için başlatıldığını öne sürdü.

Sosyal medya kullanıcıları Asghar’ın tutuklanmasını istedi

Sosyal medya kullanıcıları ve çevreciler tarafından büyük tepki toplayan videonun ardından birçok kişi Asghar hakkında soruşturma başlatılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Polis, 1 kişiyi sosyal medya için çıkardığı yangın gerekçesiyle tutuklamıştı

Pakistan’da bu ayın başlarında ülkenin kuzeybatısındaki Abbottabad şehrinde bir kişi, çekeceği videoda arka plan olarak kullanmak için kasten orman yangını çıkardığı gerekçesiyle polis tarafından tutuklanmıştı.