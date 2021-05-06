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Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sosyal medya fenomeni olmak uğruna 11 katlı bir binanın çatısında dans eden gençler, canlarını tehlikeye attı. Çatıda tehlikeli hareketler yapan gençlerin o anları vatandaşların tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Asayiş 06.05.2021, 09:51
Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sosyal medya fenomeni olmak uğruna 11 katlı bir binanın çatısında dans eden gençler, canlarını tehlikeye attı. Çatıda tehlikeli hareketler yapan gençlerin o anları vatandaşların tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sosyal medya fenomeni olmak isteyen gençler, ölümle burun buruna getirdi. Esenyurt’ta 11 katlı bir binanın çatısına çıkarak düşme tehlikesini hiçe sayan gençler, fenomen olmak uğruna video çekti. Çatıda dans eden gençler, oradan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Gençler çekimleri bittikten sonra çatıdan indi.
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