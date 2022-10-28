Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Van’da sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan ve aralarında birinin 90 farklı dosyadan aranma kaydı ve 52 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan toplam 4 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle “Nitelikli Dolandırıcılık" suçu çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar neticesinde sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında ürün satışı (telefon, bilgisayar, elektronik eşya vb.) yapma adına paylaşımlar yaparak ödeme almasına rağmen herhangi bir ürün veya hizmette bulunmayan şahısların, ilimiz genelinde 17 farklı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği ve bu eylemler neticesinde maddi menfaat elde edildiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Van merkezli 4 ayrı ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda; nitelikli dolandırıcılık suçundan 90 farklı dosyadan aranma kaydı ve 52 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs ile 42 farklı dosyadan aranma kaydı bulunan 1 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 4 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.