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'Sosyal deney' diyerek kadınları taciz etti, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Eskişehir'de ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular soran ve kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınlayan tespit edilen M.S.G. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Asayiş 16.03.2021, 17:31
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Eskişehir’de yaşayan M.S.G., ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek, sokaklarda kadınları cinsel içerikli sorularla taciz etti. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.’yi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma ise sürüyor.