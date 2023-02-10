Soruşturma başlatılan binada inceleme yapıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7’lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep’te kesilen kolon iddiasıyla mahkemelik olan ve savcılık tarafından soruşturma başlatılan 12 katlı Emre Apartmanı için 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Enkazda ölçümler yapan heyet, laboratuvarlarda incelenmek üzere beton ve demir örnekleri aldı.

Yaşanan şiddetli depremlerde yıkılan ve şu ana kadar sadece 2 kişinin sağ çıktığı Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’ndeki Emre Apartmanı’nda Yapıkredi Batıkent Şubesi ve Meray Kuruyemiş Batıkent Şubesi ile bir kebap dükkanın bulunduğu zemin kattaki kolonlardan birkaçının kesildiği iddia edilmişti. 22 daireden oluşan binanın ’’dönerek’’ diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, binanın yıkılış şeklinin ise kolon kesilme iddialarını desteklediği ileri sürülmüştü. Bir süredir kolon kesildiği iddiasıyla mahkemelik olan 12 katlı binanın yıkıma uğrama nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından savcılık talebiyle Gaziantep Üniversitesi’nden uzmanların yer aldığı 3 kişilik heyet oluşturuldu. Heyet, bu sabah Emre Apartmanı’nın enkazında inceleme başlattı. Polis olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte enkazı görüntüleyen uzmanlar, kolonlarda ve beton bloklarda ölçümler gerçekleştirdi. Beton bloklardan ve kullanılan demirlerden numuneler de alan bilirkişi heyeti, kullanılan malzemenin yük çekme kapasitesini tespit amacıyla savcılık tarafından belirlenen laboratuvarlara gönderecek. Sorumluların belirlenmesi için yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından uzman heyet, binanın yıkıma uğraması nedeni hakkında detaylı bir rapor hazırlayacak.

Sorumlular tespit edilecek

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ’’Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma çerçevesinde teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir" denildi.

Savcılığın incelemesini tamamlanmasının ardından moloz yığınlarının kamyonlara yüklenerek bölgeden kaldırılacağı öğrenildi.