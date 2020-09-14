Sorumsuz ev sahibinin ölüme terk ettiği martı, 6 saatlik kurtarma operasyonu ile özgürlüğüne kavuştu

Ümraniye’de bir apartmanın 9’uncu katında bulunan dairenin balkonunda bir martı mahsur kaldı. Norveç’te olan ev sahibi kapının çilingir ile açılmasına izin vermeyerek martıyı ölüme terk etti. Yaklaşık 5 gündür mahsur kalan martı için mahalle sakinleri seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu mahsur kalan martı özgürlüğüne kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ümraniye’de Mehmet Akif Mahallesi Acun Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 9’uncu katındaki dairenin balkonunda bir martı yaklaşık 5 gün önce mahsur kaldı. Apartmanda oturan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 30 metrelik merdiven aracı ile martıyı kurtarmaya çalıştı ama merdiven kısa geldi. Vatandaşların talebi üzerine bir gün sonra itfaiye ekipleri 42 metrelik merdiven aracı ile mahsur kalan martıyı kurtarmaya çalıştı ama merdiven aracı lokasyonun uygun olamaması nedeniyle başarılı olamadı. Bunun üzerine Norveç’te yaşayan ev sahibine ulaşılarak, çilingir yardımıyla evin kapısı açılarak martı kurtarılmak istendi. Ev sahibi kesinlikle izin vermeyerek martının öylece kalmasını istedi. Durum üzerine mahalle sakinleri sokağa dökülerek mahsur kalan martıyı kurtarmaya çalıştı. Sosyal medya üzerinden tepkilerini gösteren vatandaşlar yardım istedi. İtfaiye ekipleri 60 metrelik merdiven aracı ile yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu martı kurtarıldı. Mahsur kalan martıyı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Norveç’te olan ev sahibi çilingir yardımıyla açmamızı istemedi

Martının mahsur kaldığı Apartmanın yöneticisi, Erol Töken, “Martı yaklaşık 5 gündür yaşadığımız apartmanın en üst katında mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerine haber verdik ama 2 itfaiye farklı zamanlarda gelmesine rağmen merdivenleri yetişemediği için martıyı kurtaramadı. Norveç’te yaşayan ev sahibine ulaşarak durumu anlattık. Çilingir yardımıyla kapıyı açarak martıyı kurtarmak istediğimizi belirttik. Ev sahibi kesinlikle karşı çıkarak, kabul etmedi, özel mülk olduğu için bir çözüm bulamadık” diye konuştu.