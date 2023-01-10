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Sorgun Çamlığı’nda orman yangını büyümeden söndürüldü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığı’nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. 10 dolayında çam ağacının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Asayiş 10.01.2023, 14:10
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığı’nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. 10 dolayında çam ağacının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Vatandaşların Sorgun Çamlığı’nda yol kenarında yangın çıktığı ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini harekete geçirdi. Sorgun Çamlığı’nın zemininde başlayıp ağaçların gövdesine ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor