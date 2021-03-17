'Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine 5 yıl hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samir Balakıshıyev’in 13 Şubat’ta sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, mağdur Hacer K.'yı ölümle tehdit ettiği ayrıntılı olarak anlatıldı.

"Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu", "O şimdiden ölmüştür" dediği belirtilen şüphelinin evinde el konulan ve silahtan sayılan kılıcı gösterip "Bunu ona sokacağım" diyerek silahla tehditte bulunduğu da belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

Sanığın savunmasında, olay tarihinde gerçek ismini bilmediği esmer isimli erkek kullanıcı ile takipçi artırmak amacıyla kurgusal olarak yayın yapmak hususunda anlaştıklarını, yayın sırasında Hacer'in hakaret içerikli yorumu üzerine mağdur Hacer K.’ya karşı videodaki tehdit içerikli sözleri kullandığını" söylediği ifade edildi.

Samir Balakıshıyev’in videoda gösterdiği kılıcı ise daha önce bazı tarih dizilerinde figüranlık yaptığı için satın aldığını, Hacer K. ile birbirlerinden karşılıklı olarak özür dilediklerini söylediği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Samir Balakıshıyev’in "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Samir Balakıshıyev, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Bu bir ihbardır. İlgili kurumların hemen harekete geçmesini istiyoruz!



Tiktokta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta Özgecan Aslan gibi olacak sonu diyor. Kadın düşmanı, potansiyel katil, tecavüzcü #MerlinSamirşahTutuklansın pic.twitter.com/uoGlpKbQG1 — Şule Çet Dayanışma Platformu (@suleicinadalet) February 13, 2021

NE OLMUŞTU?

Şule Çet Dayanışma Paltformu'ndan paylaşılan görüntülerde adının Merlin Samirşah olduğu iddia edilen Samir B. isimli erkek, hedef aldığı kadını cinsel saldırıda bulunmak ve öldürmekle tehdit etmişti.

Samirşah, tehdit ettiği kadın hakkında, "Özgecan Aslan gibi olacak sonu" ifadelerini kullanmıştı.

Şule Çet Dayanışma Paltformu'ndan yapılan paylaşımda ihbarda bulunmuştu.

Platforumun paylaşımında, "Bu bir ihbardır. İlgili kurumların hemen harekete geçmesini istiyoruz! Tiktok'ta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta 'Özgecan Aslan gibi olacak sonu' diyor. Kadın düşmanı, potansiyel katil, tecavüzcü Merlin Samirşah tutuklansın" ifadeleri kullanılmıştı.