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Sondaj kamyonu kontrolden çıkıp devrildi: 1 yaralı

Antalya’da kontrolden çıkan sondaj kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Asayiş 29.11.2020, 16:35
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Sondaj kamyonu kontrolden çıkıp devrildi: 1 yaralı
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Antalya’da kontrolden çıkan sondaj kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza İbradı-Akseki karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbradı ilçesi Düzlen Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Mevlüt Kaplan idaresindeki 70 08 64 plakalı sondaj kamyonu, virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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