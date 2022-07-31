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Son kez görüşmek için çağırmış, silahla vurarak öldürmüştü... Şahsın Elif Güneş’i hastaneye getirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Son kez görüşmeye çağırdığı eski sevgilisini silahla vurarak öldüren şahsın, Elif Güneş’i hastaneye getirdiği görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 31.07.2022, 11:13
Son kez görüşmek için çağırmış, silahla vurarak öldürmüştü... Şahsın Elif Güneş’i hastaneye getirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Son kez görüşmeye çağırdığı eski sevgilisini silahla vurarak öldüren şahsın, Elif Güneş’i hastaneye getirdiği görüntüleri ortaya çıktı.

23 Temmuz’da Kadıköy’de yaşanan olayda, zanlı K.G. eski sevgilisi Elif Güneş’i (30) konuşma bahanesiyle aracına bindirmiş, silahla yaraladığı genç kadını Üsküdar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakarak kaçmıştı. Zanlı K.G,’nin Elif Güneş’i silahla vurduktan sonra hastaneye getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.G.’nin yaralı Elif Güneş’i tekerlekli sandalye ile acil servise soktuğu görülmekte. O esnada bilincinin kapalı olduğu belirtilen Elif Güneş’e doktorların müdahale etmeye başlamasının ardından saldırgan hızla kaçtı. Polisin Kadıköy’de yakaladığı saldırgan adliyeye götürüldükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(EK-

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