Son işlerinde yakayı ele verdiler

Afyonkarahisar’ın yanı sıra 10 ilde vatandaşları, EFT yapıyormuş gibi araçlarını alarak toplam 1 milyon 600 bin lira dolandıran 3 kişi yine Afyonkarahisar’da bir vatandaştan araba alma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı esnada noterde suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne farklı tarihlerde müracaatta bulunan vatandaşlar; kendilerine ait arabalarını U.Ö. isimli şahsa satmak için anlaştıklarını, noterde işlemler gerçekleştikten sonra EFT üzerinden şahısların, mağdurların hesaplarına para gönderdiğine dair dekont gösterdiğini, yapılan EFT işlemlerinin saat 17.00 sıralarında gerçekleşmesinden dolayı paranın mağdurların hesaplarına geçmemesi durumuna karşılık, senet imzalayarak verdiğini, işlemler sonrasında mağdurların hesaplarında para görmemeleri üzerine dolandırıldıklarını beyan ederek şikayette bulundular. Bunun üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, U.Ö. isimli şahsın, İ.T. ve Ö.K. isimli şahıslar ile birlikte hareket ettiği, şüpheli şahısların Aydın, Denizli, Isparta, Kütahya, Manisa, Çankırı, Burdur, Muğla ve İzmir ilinde aynı şekilde 21 olay gerçekleştirdikleri ve bu olaylardan toplamda 1 milyon 600 bin TL civarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüpheli şahısların geçtiğimiz Çarşamba günü bir araçla Afyonkarahisar’a geldiklerinin tespit edilmesi üzerine U.Ö., İ.T. ve Ö.K isimli şahıslar, noterde bir vatandaşın aracını satın almak için benzer şekilde dolandırmaya teşebbüs ederken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada 2 adet senet defteri, 4 adet SİM kart ve üzerinde SİM kart bulunmayan aparata el konuldu. Ayrıca İ.T. isimli şüpheli şahsın 10 farklı ilden toplamda 42 dosyadan aranması, 36 bin 500 TL adli para cezası ve 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıslar savcılığa sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.