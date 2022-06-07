Son Depremler: Van'da ve Tokat'ta deprem

Van'da, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 11.01'de merkez üssü ilçeye bağlı Kuşçu Mahallesi'nde 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Sabah saaatlerinde Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti!

Tokat'ta ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleşti. 3.9 büyülüğündeki deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Merkez üssü Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyü olan depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Tokat'ta deprem korkusu güvenlik kamerasına yansıdı

Kent merkezinde bir büfede çayını yudumlayan esnafın yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf Mustafa Kahraman, çay içerken bir sesle birlikte depremi hissettiğini ifade ederek “Can havli ile dışarı kaçtım. Çok kötü idi, Allah daha beterini kimseye yaşatmasın. İlk defa bu korkuyu yaşadım. 2 saniye sürdü ama bizi korkutmaya yetti” dedi. Depreme evlerinde ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar da yaşadıkları korku dolu anları dile getirdi.



